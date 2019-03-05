صورة| قبل التصوير.. دينا الشربيني في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لها من داخل إحدى صالات الجيم المطلة على النيل، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام". وعلقت الشربيني على الصورة قائلة: "تدريبات في الصباح الباكر قبل التصوير". وتصور حاليا دورها في مسلسل "زي الشمس" من تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة أحمد السعدني وريهام عبد الغفور، وهو مأخوذ عن مسلسل إيطالي.

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