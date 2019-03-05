حكيم السينما الصينية: أغلب أفلام شرم الشيخ تستحق التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

انتهت فعاليات ندوة المخرج الصيني "شيه في" الملقب بحكيم السينما الصينية، والمقامة على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية.

وأدار الندوة الناقد الفني أسامة عبد الفتاح وقدمه قائلًا: "شيه في" هو المعلم الأكبر وحكيم السينما الصينية الذي ساهم في إعادة إحياء السينما في بلاده

وقال "شيه فيه" خلال الندوة إنها ليست المرة الأولى التي يزو فيها مصر

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وحضر إلى القاهرة منذ 10 سنوات، ولكنها المرة الأولى له في شرم الشيخ

وتابع:" أباشر عملي كرئيس لجنة التحكيم للمهرجان، وشاهدنا العديد من الأعمال وأغلبها تستحق التكريم".

وحضر الندوة رئيس المهرجان مجدي أحمد علي، وجنجاه شقيقة الفنانة الراحة سعاد حسني والمخرجة هالة خليل ومادلين طبر.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ افتتح فعالياته السبت الماضي، وحضر الحفل إسعاد يونس ولطفي لبيب، وهالة صدقي.