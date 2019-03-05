بسبب جومانة مراد.. القبض على المخرج صفوان نعمو بتهمة النصب

ألقت قوات الأمن الجنائي في سوريا القبض على المخرج الهارب صفوان نعمو، في القضية المطلوب فيها والخاصة بالنصب على النجمة السورية جومانة مراد.

وأكّدت الشرطة السورية أنها كانت تراقب صفوان نعمو، طوال الأسابيع الماضية، وأثبتت التحريات أنه كان مختبئًا في منطقة ريفية بالعاصمة دمشق، إذ نصبت فخًا مُحكمًا تم الإعداد له، للحاق بالمخرج الهارب، كما كان يلاحقه أيضًا الإنتربول الدولي، لمواجهة العقوبات التي سيحكم بها عليه.

وبذلك، يلحق المخرج صفوان نعمو، بشقيقه المسجون المنتج أمير نعمو، في قضاياهما أمام النجمة السورية جومانة مراد، والتي أخذت فيها أحكامًا ضدهما.

وتم ترحيل صفوان نعمو، صباح اليوم إلى مقر النيابة العامة، ومن المقرر نقله إلى سجن “عدرا”، أحد أكبر السجون في سوريا، والذي يتواجد به شقيقه أمير نعمو، الصادر في حقه عدة أحكام، بعد ثبوت إدانته.

وكانت محكمة في مدينة دمشق، قضت بحبس المنتج أمير نعمو 3 سنوات، في 25 فبراير الماضي، وتم الحجز على ممتلكاته، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها ضده مواطنته الفنانة جومانة مراد.

ويأتي الحكم، في الوقت الذي لا يزال القضاء ينظر قضايا أخرى ضد أمير، منها قضية جنائية تقدر عقوبتها بنحو 15 سنة، وقضيتان بنحو 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك غرامات قد تفرض عليه بكل قضية، ومن المتوقع بأن يبلغ مجموع الأحكام المنتظرة بحق نعمو الحبس لمدة 25 سنة.

وبدأت الأزمة بين جومانا مراد وصفوان نعمو، عندما تعاونا في مسلسل “مدرسة الحب 2″، حيث اتهمته بالنصب عليها بمعاونة شقيقه المخرج صفوان نعمو، وحصلا منها على مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف دولار ثم وجها لها اتهامات كاذبة، بأنها أجبرتهما على توقيع شيكات رغمًا عنهما تحت تهديد السلاح.