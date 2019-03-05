خلال استضافته في برنامج “Carpool Karaoke بالعربي”، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة “دبي” الفضائية، اعترف المطرب اللبناني وائل جسار بأن زوجته طلبت منه أن تشاركه أحد الكليبات إلا أنه رفض.
وأكد أن أزوجته تعشق العمل في الفن، لكنه لا يحبذ ذلك، وعندما قال له المذيع هشام الهويش إن ظهور زوجته معه سوف يكون مفاجأة الموسم، أجابه أنه لا يحب ذلك، وأن هناك حدوداً معينة لا يحب أن يتخطاها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وائل جسار يعترف: زوجتي طلبت مني أن تظهر معي في كليباتي وهذا كان ردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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