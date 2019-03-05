بـ "أيام " .. تامر عاشور يدخل قائمه الأعلى مشاهدة على يوتيوب

تمكن الفنان تامر عاشور، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "أيام

" ، والتى طرحها قبل أقل من 24 ساعة.

الأغنية حققت ما يزيد على 600

ألف مشاهدة ، واحتل المركز السادس من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

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أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.