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بـ "أيام " .. تامر عاشور يدخل قائمه الأعلى مشاهدة على يوتيوب

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تمكن الفنان تامر عاشور،  من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "أيام

" ، والتى طرحها قبل أقل من 24 ساعة.

 

الأغنية حققت ما يزيد على 600

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ألف مشاهدة ، واحتل المركز السادس من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

 

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أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

 

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