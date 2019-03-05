تمكن الفنان تامر عاشور، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "أيام" ، والتى طرحها قبل أقل من 24 ساعة.
الأغنية حققت ما يزيد على 600
أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ "أيام " .. تامر عاشور يدخل قائمه الأعلى مشاهدة على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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