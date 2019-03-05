تعرف علي أبناء عادل إمام في "فالنتينو"

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسل "فالنتينو"، المقرر مشاركته فى السباق الرمضانى المقبل، وظهر فى الصورة عادل إمام ودلال عبدالعزيز التى تؤدى دور زوجته، والأبناء الثلاثة فى المسلسل، طارق الإبيارى ومحمد كيلانى، وهدى المفتى،

ومخرج العمل رامى إمام.

وعلقت على الصورة كاتبه: "مسلسل ڤالنتينو رمضان 2019".

وكانت دلال عبدالعزيز أكدت أنها تقدم شخصية تدعى "عفاف" وهى زوجة "نور عبدالمجيد " ويقدم هذه الشخصية عادل إمام ولديهم ثلاثة أبناء، وترجع أسماؤهم

إلى علماء وهم "رفاعة" ويقدم هذه الشخصية طارق الأبيارى، و"أرشميدس" ويقدم هذه الشخصية محمد كيلانى و"نبوية" وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدى المفتى.

وأضافت أنها تعمل مديرة مدارس فالنتينو إنترناشيونال، وأشارت إلى أن شخصيتها جادة وصارمة فى اتخاذ القرارات، مما يؤدى إلى زواج "نور عبدالمجيد" من فتاة تصغره فى العمر، وتحدث بينهما عدة خلافات، وذلك فى إطار اجتماعى كوميدى.