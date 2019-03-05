السبت المقبل..الجامعة العربية المفتوحة تستضيف مصطفى شعبان

تستضيف كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة فرع الشروق، النجم الكبير مصطفي شعبان، يوم السبت الموافق 9 مارس من الشهر الجاري، و ذلك في لقاء متميز بالطلاب حيث يتحدث عن مشواره الفني وأهم أعماله، كما يتم عقب اللقاء عرض مسرحى لفريق المسرح بالجامعة، و من المقرر أنتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
يذكر أن الفنان مصطفي شعبان يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل"، و الذي تدور أحداثه حول أسرة و عائلة واحدة هي عائلة أبو جبل، الذي يمر بالعديد من الأزمات
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