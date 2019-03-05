السبت المقبل..الجامعة العربية المفتوحة تستضيف مصطفى شعبان

تستضيف كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة فرع الشروق، النجم الكبير مصطفي شعبان، يوم السبت الموافق 9 مارس من الشهر الجاري، و ذلك في لقاء متميز بالطلاب حيث يتحدث عن مشواره الفني وأهم أعماله، كما يتم عقب اللقاء عرض مسرحى لفريق المسرح بالجامعة، و من المقرر أن

تبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يذكر أن الفنان مصطفي شعبان يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل"، و الذي تدور أحداثه حول أسرة و عائلة واحدة هي عائلة أبو جبل، الذي يمر بالعديد من الأزمات

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التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه و يواجه العديد من المشاكل، و هو من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج أحمد صالح، و بطولة كل من عائشة بن أحمد، محمد لطفي، حسن حسني، آيتن عامر، نجلاء بدر، عايدة رياض، صلاح عبدالله، محمود الجندي، محمود البزاوي، دياب، محمد علي رزق، غفران محمد، مصطفي درويش، خالد كمال، أحمد النجار، مريم حسن.