على طريقة عمرو دياب .. دينا الشربينى فى"الجيم"

نشرت الفنانة دينا الشربينى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة خلال ممارستها لتدريباتها فى "الجيم"، وهى التدريبات التى شبهها الكثير من جمهورها بتدريبات عمرو دياب والتى كان ينشرها على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن دينا تواصل تصوير مشاهدها فى

مسلسلها الجديد "زى الشمس"، وهو الاسم الجديد الذى تم الاستقرار عليه، بعد تغيير اسمه المؤقت "يوم وليلة"، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

"زى الشمس" بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، محمد علاء، أحمد

السعدنى، أحمد مالك، أحمد سلامة، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى.

المسلسل يدور فى إطار تشويقى، حول جريمة قتل غامضة وخلال الحلقات تنكشف خيوط الجريمة، وهو مقتبس عن مسلسل إيطالى عرض منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا.