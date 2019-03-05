بالفيديو.. إيوان يطرح أحدث كليباته "بفتكر الخير"

طرح المطرب اللبناني إيوان، اليوم الثلاثاء، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "بفتكر الخير"، وهي من ألبومه

الأخير "يا 100 نورت"،و من كلمات أيمن عز، ومن ألحان مدين، وتوزيع عمروعبدالفتاح، ومن إخراج عمر حديدي.

يذكر أن آخر أعمال المطرب إيوان هو ألبوم "يا 100 نورت"، الذي أطلقته شركة مزيكا في الأسواق العام الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية.