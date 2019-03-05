15 مارس.. مسرح الفلكي يستضيف العرض المسرحي "المجاعة"

يستضيف مسرح الفلكي، أبطال مسرحية "المجاعة"، لتقديم عرضهم المميز، وعلي مدار أربعة أيام متواصله بداية من يوم الجمعة الموافق 15 مارس، وحتي يوم الاثنين الموافق 18 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن المسرحية تتناول المجاعات والأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر على مر التاريخ، والعوامل التي تسببت في حدوثها، مستعينًا في ذلك بكتاب "إغاثة الأمة بكشف الغمة"

للمقريزي.جدير بالذكر أن مسرحية "المجاعة" بطولة عبدالله صيد، محمد خليفة، تقى ماجد، أحمد سعد، نسمة أبو الحمد، أحمد عادل، معاذ الصباح، هبة حسن، موسيقى وألحان تامر عبدالمجيد، كلمات أغاني المسرحية للفنان عمرو قطامش، تأليف وإخراج معتصم أحمد شعبان.