الخميس.. مينا سمير يقدم "رايحيين في داهية" على مسرح الجزويت

يستعد المخرج مينا سمير، لتقديم عرضه المسرحي "رايحين في داهية"، علي خشبة مسرح ستوديو ناصيبيان جيزويت، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلي أن "رايحين في داهية"، يدور في إطار كوميدي حول قبطان يدعي "عز الدين بحر" قام بكتابة وصية لأحفاده الخمسةلتحديد مكان كنز قام بجمعة طوال حياته، لكنه توفي قبل أن يخبرهم بمكانة بالتحديد، ويبدأ الأحفاد رحلة البحث عن الكنز في آخر خمسة بلاد زارها جدهم، ويكتشفون أنه في كل بلد قام جدهم
يذكر أن مسرحية "رايحين في داهية" بطولة شهاب الحديدي، مرام عصام، يوسف الحداد، روان مجدي، عبدالرحمن عاطف، عمر سعيد، أندرو سمير، سراج محمود، حاتم السكرى، نيفين مدحت، بيتر رجائى، دنيا جميل، مريم مجدي، شريف أبو زيد، كيرلس أسامة، إضاءة فراس زهدي، دينا وحيد، تأليف سراج محمود، وإخراج مينا سمير.
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