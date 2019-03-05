بعد إنهاء خدمته العسكرية.. محمد رمضان: شرف ووسام على صدري أفتخر به

أعلن الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من أداء الخدمة العسكرية، ونشر مقطع من أغنيته الجديدة "جيشنا صعب"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. انتهت مدة خدمتي

العسكرية يوم ١مارس٢٠١٩.. شرف عظيم ووسام على صدري افتخر به طول عمري خدمتي في جيش بلدي بشكل عام وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص.. مبروك لكل دفعتي".



جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنية "جيشنا صعب" قبل ساعات، بمناسبة انتهاء مدة خدمته العسكرية، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، عبر فيها عن فخره واعتزازه بخدمة بلده وانضمامه للجيش المصري.