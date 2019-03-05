أعلن الفنان محمد رمضان، عن انتهائه من أداء الخدمة العسكرية، ونشر مقطع من أغنيته الجديدة "جيشنا صعب"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. انتهت مدة خدمتي
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنية "جيشنا صعب" قبل ساعات، بمناسبة انتهاء مدة خدمته العسكرية، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، عبر فيها عن فخره واعتزازه بخدمة بلده وانضمامه للجيش المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء خدمته العسكرية.. محمد رمضان: شرف ووسام على صدري أفتخر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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