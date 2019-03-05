انت الان تتابع تفاصيل خبر رايتس ووتش: مصر تستحق "أوسكار النفاق" لاحتفائها برامي مالك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:04 مساءً - اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المصرية تستحق ما وصفته بـ"أوسكار النفاق"، بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وأشارت المنظمة إلى أن مالك فاز بالجائزة عن أدائه لشخصية مغني روك مثلي الجنس، في حين "تقمع" السلطات المصرية المثليين وغيرهم في السجون.

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وقالت نيلا غوشال، واحدة من كبار الباحثين المتخصصين في قضايا مجتمع "الميم" بهيومن رايتس ووتش: إن "السلطات المصرية تحمست لادعاء أي صلة بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي. حتى إن وزارة الهجرة المصرية نشرت في تويتر اقتباساً من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك. لكن خطاب مالك الكامل لم ولن يُنشر في وسائل الإعلام المصرية".

وأشارت غوشال إلى أن "مالك قال عن أسطورة الموسيقى فريدي ميركوري من فرقة كوين، والذي جسّد شخصيته في فيلم الملحمة البوهيمية: صنعنا فيلماً عن رجل مثلي، مهاجر، عاش حياته كما أراد من دون أي زيف أو خوف".

وقالت غوشال: "يمكن للمرء أن يشيد بممثل دون تبني الشخصية التي يجسدها. من منا لم يحب أنطوني هوبكنز بدور هانيبل ليكتر؟ لكن الملحمة البوهيمية ليس مجرد فيلم صدف أنه حول شخص مشهور مثلي الجنس، أو على الأرجح ثنائي الميل الجنسي، وإنما يحتفي أداء مالك بميركوري المثلي بصراحة وجرأة".