جوليان مور تُطلق فيلمها الجديد.. وتتألق بفستان ريش النّعام المُلوّن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الممثلة العالمية الموهوبة "جوليان مور" في حفل إطلاق العرض الأوّلي لفيلمها Gloria Bell، ليلة أمس الاثنين في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحرصت النّجمة أن تحضر الحدث مُرتديةً إطلالة أنيقة، تألّفت من فُستانٍ بدون أكمام، وصل طوله إلى أعلى الرّكبة، جاء بتصميم ريش النّعام المُلوّن، وانتعلت معه صندلا مكشوفا بلون النيود.

وعلى صعيد تسريحة الشّعر، مشت مور على خُطى دوقة ساسكس ميغان ماركل، واعتمدت تسريحة الكعكة العلوية المشدودة، كما أبرزت جمال وجهها بمكياجٍ مشمشيّ ناعم، تناسب مع ألوان إطلالتها.

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وبالحديث عن فيلم جوليان الجديد، يُصنّف Gloria Bell تحت خانة الأفلام الدرامية الرومانسية لمُخرجه "سيبيستيان ليلو"، وهو مأخوذٌ عن الفيلم الإسباني Gloria الذي أطلق عام 2013.

وتلعب مور دور البطولة بالفيلم، فتُجسّد دور تلك المرأة المُطلّقة التي تعملُ بوظيفةٍ روتينيّة مُملة في أحد المكاتب، لكنّها تكسر روتين حياتها الممل في ساحات الرّقص بملاهي لوس أنجلوس، وفي إحدى الليالي تلتقي بشخصية "آرنولد" الذي يلعبها الممثل "جون توتورا"، ومن هُنا تبدأ رحلتها بين المُتعة والتّعقيد مع انطلاقة علاقتها الرومانسية مع آرنولد.