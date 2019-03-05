ميغان ماركل مهيأة لإنجاب مولودها في أي لحظة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفريق الطبي المتابع لحمل دوقة ساسكس، ميغان ماركل، حالة من الترقب واليقظة التامة هذه الأيام وسط توقعات باحتمال قدوم المولود الملكي في أي يوم من الآن.

وكانت ميغان، 37 عاماً، تعرضت لعدد قليل من "إنذارات الولادة الكاذبة" وفقاً لما أكده مسؤلو قصر كينسينغتون الذين شبَّهوا فترة حملها بـ "رحلة عبر قطار ملاهي".

كما كشف المسؤولون عن أنها وزوجها هاري، قاما بزيارة طارئة لأحد المستشفيات ظناً منهما أن ميغان على وشك الولادة؛ لكن الأطباء طمأنوهما وأكدوا لهما أن الأمور مستقرة ولا داعي للقلق، فيما أكد مسؤولو قصر كينسينغتون أن الطفل الملكي الذي لم يُكشَف عن جنسه حتى الآن سيرى النور أواخر الشهر القادم.

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وكشف مصدر مقرب من العائلة الملكية لمجلة نيو ايديا عن أن ميغان وهاري والقصر الملكي بأكمله يعيشون حالة تأهب قصوى بعد تأكيد الأطباء أن ذلك الطفل قد يولد في أي يوم الآن، وأن احتمال ولادة ميغان بشكل مبكر هو احتمال وارد الآن بالفعل.