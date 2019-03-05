شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان شباب الجنوب المسرحى برعاية وزارتى "الثقافة والرياضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام الدورة الرابعة من المهرجان شباب الجنوب المسرحى برئاسة الناقد الفنى هيثم الهورى بمحافظة أسيوط فى الفترة من 11 أبريل إلى 17 من الشهر نفسه برعاية وزارة الثقافة، بجانب موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعاية المهرجان.

وقال الناقد هيثم الهوارى إن هناك خطة لتطوير المهرجان فى دورته الجديدة منها زيادة الورش التدريبية التى يقدمها للشباب فضلا عن المسابقات التى ينظمها المهرجان مثل مسابقة أفضل نص مسرحى وتهدف إلى تقديم جيل جديد من المؤلفين الشباب المتخصصين فى التراث، ويدعمها المؤلف الكبير أيمن سلامة، بالإضافة إلى مسابقة أفضل ديكور بدعم من مهندس الديكور الفنان حسين العزبى بجانب عدد كبير من المفاجآت سيتم الإعلان عنها قريبا.

كانت وزارة الشباب قد أشادت بالدور الذى يلعبه المهرجان فى محافظات الجنوب واهتمامه بتنمية المواهب الشبابية وتدريبه ودعمه لهم .