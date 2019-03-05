شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية "ديلارا كازيموفا" تروج للسياحة المصرية برحلة سفارى من شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة والمطربة العالمية "ديلارا كازيموفا" على الترويج للسياحة المصرية من خلال رحلة سفارى فى صحراء شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأحيت كازيموفا، حفل افتتاح مهرجان "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" الذى أقيم السبت الماضى، فى المدينة الساحلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتستمر فعالياته حتى الثامن من مارس الجارى.



ديلارا كازيموفا

وأعربت ديلارا من خلال تصريحات صحفية سابقة، عن سعادتها بالمشاركة فى افتتاح المهرجان، وقدومها إلى مصر هوليوود الشرق للمرة فى حياتها، وأنها كانت تتمنى هذه الخطوة منذ عدة سنوات إلا أنه لم تكن هناك فرصة مناسبة حتى تحقق حلمها أخيراً.



ديلارا كازيموفا فى شرم الشيخ

Advertisements

وكان مهرجان شرم شيخ للسينما الآسيوية، كرم الفنان القدير لطفى لبيب والنجمة هالة صدقى، التى أهدت الجائزة لوالدتها وأبنائها والنجمة شويكار، المخرج على الغازولى، فيما يكرم المهرجان الناقد يوسف شريف رزق الله فى ليلة الختام.



ديلارا كازيموفا خلال بروفات الحفل