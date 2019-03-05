شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خليل عن "المثليين الثلاثة": مطر وناصر وزوبع يستحقون أبشع الألفاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر إسلام خليل لـ"الخليج 365" أن وصفه مذيعى الإخوان الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع أبطال إعلام الخيانة بـ"المثليين الثلاثة" فى الأغنية الجديدة التى طرحها مؤخراً بصوت المطرب شعبان عبد الرحيم، هو وصف بسيط لهم، مشدداً على أن هؤلاء يستحقون أبشع الألفاظ.

وأضاف إسلام خليل أن تربيتنا وأخلاقنا ومصريتنا تمنعه من كتابة ألفاظ غير مناسبة، لافتاً أنهم اذا استمروا فى إشعال الفتن سيقول لهم ألفاظ أبشع، موضحاً أنه يعمل حالياً على التحضير لأغنية جديدة عن حقوق الانسان يغنيها شعبان عبدالرحيم ، مؤكداً أنه الأنسب للأغانى الوطنية والتى ترتبط بالأحداث.

وتقول كلمات أغنية "المثليين الثلاثة": المثليين الثلاثة أسوأ وأخس عناصر ابطال إعلام الخيانة معتز وزوبع وناصرإشاعات فوق المحتمل وحاجات ملهاش أساس لسة عندهم أمل يصدقوهم الناس تشوفهم فى أى أزمة نازلين هرى وتسخين ونبى لو ليكم لازمة كنا نجيبكم زاحفين ونبى لو ليكم لازمة كنا نجيبكم صاحيين معتز افندى وناصر اللى مش مظبوط عاوزله قلم على بوزه والتانى عاوز شلوط Advertisements ومن إشاعات وشتيمة يومين كدب وتحريض زوبع وهشام عبدالله الواد أبو عقل مريض عملو من الحادثة حكاية وخدوها فيلم وسبوبة فبركو أحاديث وهمية وفيديوهات مضروبة شعب مصر الجدعان الفيس عليهم إتلم إداهم فوق دماغهم ونزل اتبرع بالدم مالكم ومال مصر إنتوا فى تركيا قاعدين يامثليين العصر ياخونة ياكدابين خليكم مع اردوغان اتلاقوا زيو فين خليفة المجرمين يدعيلكم دعوتين المصريين كرهوكم والنعمة لو طالوكم لازم ياكلوكم أكل إعلامكم كله كدب وكلامكم كله زور إنتوا من مدرسة الاسطى أيمن نور المصريين فهموكم ياعبدة الدولار وتميم واردوغان دول الخونة الكبار.

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