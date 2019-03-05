شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يقترب بـ "أيام" من المليون مشاهدة بجرعة حزن مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور من الوصول إلى المليون مشاهدة ، وذلك فى أقل من 16 ساعة منذ طرحها أمس الاثنين على "يوتيوب"، ودخلت الأغنية قائمت الـ"الترند" بعد ساعات أيضاً من طرحها.

وطرح تامر عاشور جمهوره، أولى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، عبر قناته الرسمية عل موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك قبل طرح الألبوم بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ولم يخرج تامر عاشور عن عادته فى غالبية أغانيه عن طابع الحزن ووجع الفراق الذى تجسد جليًا فى كلمات ومعانى الأغنية الجديدة، التى تبشر بجرعة "حزن" مكثفة سيقدمها خلال الألبوم المنتظر، وتغنى خلال الأغنية بكلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع النابلسي، وتعقب الأغنية إطلاق عاشور لبروموهات ثلاثة أغاني جديدة ضمن الألبوم منذ أيام، منها "ده حكاية" و"من غير ما أحكيلك".