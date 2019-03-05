بطلة الفيلم البحريني "عبور" تتحدث لـ"الخليج 365" عن مشاركتها بـ"شرم الشيخ للسينما الاَسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة سماح زيدان عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، من خلال مشاركتها في مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم "عبور".

قالت سماح، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم التحضير للفيلم ٥ شهور قبل التصوير، كانت ما بين تحضير نفسي وجسدي للشخصية".

وأشارت إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول موقف يحدث لبطلة الفيلم "سارة" التي تعاني من حالة معقدة جنسيًا، وتقع أحداثه في مكان واحد"، ويشارك أيضا في مهرجان الإسماعلية السينمائي، ومهرجان الإمارات، فالمهرجانات تتيح الفرصة لتبادل الثقافات، والتعرف على أفكار جديدة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات.

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وتابعت: "سعيدة جدًا بالمشاركة في مثل هذا المهرجان، وبزيارة شرم الشيخ لأني أحبها وأحرص دائما على زيارتها".

فيلم "عبور" من إنتاج مشترك بين نوران وإليمنتس سيني برودكشن، ومن تأليف السيناريست والروائي الكبير فريد رمضان المونتير البحريني صالح المصور التونسي شاكر بن يحمد

وبطولة سماح زيدان عمر السعيدي فوز الشرقاوي حسن أحمد ومحمد السعدون.