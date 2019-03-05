"نفس الدرجة" يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بـ"الأقصر الأفريقي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على الفيلم القصير الذي سيمثل مصر في المسابقة القصيرة.

الفيلم مشروع تخرج في المعهد العالي للسينما للمخرج مينا الدفشي إنتاج 2019، ويعتبر الفيلم عرضًا عالميا أول لمخرج شاب.

والفيلم من إنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة ثراء جبيل، لبنى ونس، سمر نجيلي، وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار؛ أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.

والمخرج المصري مينا الدفشي من مواليد محافظة المنيا، درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة عمل كمساعد مخرج بالعديد من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية داخل مصر وخارجها ومن أعماله فيلم شيك هاند (تسجيلي 2014)، فيلم آه لو تعرف (روائي قصير 2107)، فيلم نفس الدرجة (روائي قصير 2018).



ويشارك في المهرجان في المسابقة الروائية الطويلة فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد.

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وتدور أحداث الفيلم حول مو وتوتو ومصطفى، ثلاثة أشخاص يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم في رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة، وكل منهم يرى عالمًا لم يره من قبل.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة يشارك فيلم "دريماواي" للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكة، وهو إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا.

وتدور أحداثه حول قدوم السُيّاح من حول العالم للإقامة في فنادق شرم الشيخ الفخمة، وبداية انطلاق «الربيع العربي» وتخبط فترة ما بعد الثورة الذي سلب الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء سحرها كمنتجع صيفي.

بخيال سوريالي، يأخذنا الفيلم إلى مدينة الأشباح الساحرة لرؤية آخر زوارها وموظفيها الذين ما زالوا يحلمون بين أجنحة الفنادق المهجورة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارة الثقافة ووزارات الشباب والرياضة والسياحة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي في الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019.