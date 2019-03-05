في بيان جديد.. مخرجة "اللعبة الأمريكاني" ترفض التسوية مع ناهد فريد شوقي وتقبل الحل بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في تطور جديد لأزمة فيلم "اللعبة الأمريكاني" جددت المخرجة إيناس سيف رفضها عرضًا تلقته عبر وسطاء من المنتجة ناهد فريد شوقي، لتسوية النزاع القائم بينهما مقابل سداد مستحقاتها المادية ووضع اسمها كمخرجة للفيلم.

قال الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المخرجة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "تلقينا عرض التسوية من خلال وسيط قبل صدور قرارات النقابة، ولكن نحن متمسكون بموقفنا".

من جانبها أصدرت إيناس سيف بيانا اليوم الثلاثاء، قالت فيه "الحقوق المادية والأدبية كشريك في الفيلم السينمائي ليست محلا لمساومة، وإنها تلتزم بما انتهى إليه الرأي القانوني لنقابة المهن السينمائية من أحقيتها في تعويض عن ضررين مادي وأدبي جراء استبعاد المنتجة لها من إخراج الفيلم، وتغييرها نهاية الفيلم".

وأكدت المخرجة في بيانها على التزامها الطوعي بتصوير المشاهد التي لم يتم تصويرها من السيناريو، على نفقتها الشخصية، بما في ذلك مشاهد التصوير الخارجي والأغنية والمونتاج لفيلمها الروائي الأول على أن تكون شريكة في إنتاج الفيلم بما دفعت، وهو حل ترتضيه لتتجاوز المنتجة ناهد فريد شوقي أزمتها المالية.

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، وأحمد فهمي، وداليا البحيري، وبيومي فؤاد، وأيمن القيسوني، وشيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.

