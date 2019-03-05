ظهرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل في فيديو طريف، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحاول ان تتعلم اللهجة القصيمية.
وحاولت نهى نبيل نطق بعض المصطلحات والكلمات بشكل طريف قبل ان تقول: “طرب والله العظيم لهجتهم طرب”. يذكر أن اللهجة القصيمية لهجة عربية يتكلمها أهل منطقة القصيم في نجد وسط السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوه مير نيم.. شاهد: فيديو طريف للكويتية نهى نبيل تحاول تعلم اللهجة القصيمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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