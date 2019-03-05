شاهد: فنانة توثق لحظة التعدي عليها داخل غرفة نومها أثناء قيامها ببث مباشر

وثقت الفنانة بونغيكايل سميلاين، لحظة تعرضها للضرب على يد رجل، يُرجح أنه صديقها، أثناء قيامها ببث حي عبر موقع ”إنستغرام“.

وكانت المغنية تتحدث إلى الجمهور عبر موقع ”إنستغرام“ من غرفتها، حين أتى صديقها وصفعها عدة مرات. وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة ورافضة للموقف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت هاشتاغ مناهض للعنف ضد المرأة.

وبحسب موقع ”بي بي سي“ عربية، عبر وزير الثقافة، ناثي مثيثاوا، عن شعوره ”بالفزع“، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام|، وذكرت شقيقة المغنية لموقع ”ذا جوس“ المعني بأخبار الترفيه أن بايبس وودومو، البالغة من العمر 24 عامًا، ”تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة“. كما أدانته الأحزاب السياسية المعارضة، حتى أن بعضهم أعلن نيته إبلاغ الشرطة للتحقيق في الحادث.