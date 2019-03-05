شاهد.. ابنة إلهام الفضالة: حماتي تتحلطم عليّ

كشفت منى العتيبي ابنة إلهام الفضالة عن تعرضها لموقف طريف مع حماتها داخل السيارة، حيث قامت الأخيرة بتوبيخها وإحراجها بشدة.
لكن، منى العتيبي تقبلت الأمر بهدوء كون حماتها كانت تمازحها ولم تكن تتعمد إغضابها، وكشفت منى العتيبي أن سبب الخلاف هو أن حماتها لم تعجبها الأغنيات التي تختارها لتشغيلها في السيارة، حيث قالت بطريقة عفوية: “حماتي تتحلطم عليّ…”.
ورفضت ابنة إلهام الفضالة تغيير الأغنيات التي تستمع إليها لكي تناسب ذوق حماتها، حيث علقت بقولها: “وايد تحلطم يا جماعة. لا تحلطمين… اسمعي كده تغيير، عراقي خليجي مغربي لبناني”.
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