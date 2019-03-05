أعلن الفنان محمد رمضان، عن إنتهائه من أداء الخدمه العسكرية، ونشر مقطع من أغنيته الجديده "جيشنا صعب"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. أنتهت مدة خدمتي
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنية "جيشنا صعب" قبل ساعات، بمناسبة انتهاء مدة خدمته العسكريه، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، عبر فيها عن فخره واعتزازه بخدمه بلده وانضمامه للجيش المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء خدمته العسكريه.. محمد رمضان: شرف ووسام علي صدري افتخر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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