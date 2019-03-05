سعيد رضوان يعود للدراما التليفزيونية بعد 10 سنوات بمسلسل بركة

بعد توقف دام حوالى 10سنوات، عاد الفنان الكوميدى سعيد رضوان إلى التمثيل، من خلال مسلسل "بركة" الذى يتم تصويره حاليًا، أمام النجم عمرو سعد وهالة صدقى ورياض الخولى ومحمد أبو داوود وإنعام سالوسة وعبدالرحمن أبو زهرة وهنادى مهنا.

المسلسل إنتاج تامر مرسى وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه حول "بركة" الذى يجسده عمرو سعد وهو شخص يأتي من

الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.

ويجسد "سعيد رضوان" شخصية مريض فى إحدى المستشفيات تقوده الصدفة إلى معرفة أسرار وتفاصيل خاصة بشبكة رجال أعمال فاسدين، مما

يجعله عرضة للمطاردة والبحث.

المسلسل كان مقررًا عرضه خلال شهر رمضان الماضى ولكنه لم يكتمل وسيتم عرضه خلال رمضان القادم.

يذكر أن سعيد رضوان بدأ مشواره الفنى منتصف السبعينيات من خلال المسرح الكوميدى، وشارك فى عدد كبير من الأفلام منها "أونكل زيزو حبيبى"أمام محمد صبحى ،و"الزيارة الأخيرة"،مع بوسى ،وعزبة الصفيح "مع كمال الشناوى ونادية الجندى،وفيلم"كرمة"أمام عمرو سعد وغادة عبدالرازق ،كما شارك فى عدد من المسلسلات ،منها"الغفران" عام ١٩٨٩ و مسلسل "ساكن قصادى" عام ١٩٩٥.