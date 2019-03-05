في ذكري ميلادها.. ماذا قال أنيس منصور عن سامية جمال في كتاباته

تحل اليوم ذكري رحيل سامية جمال، أشهر راقصات جيلها التي أبهرت محبيها بسحرها الخاص سواء في الرقص أو التمثيل، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزه بالسينما ووقفت أمام كبار نجوم الفن.

كما أنها وصلت للعالميه وأصبحت حديث الجميع حتي أن الكاتب أنيس منصور تحدث عنها في كتابه "حول العالم في 200 يوم"، فقال انه عندما سافر الي اندونيسيا التقي هناك شخص ما، وبمجرد معرفته بأنه مصري حدثه عن اعجابه الشديد بمصر، وتوقع أنيس، أن يحدثه عن جمال الأهرامات أو أبي الهول لكنه تحدث عن "ساميه جمال" فقط وانبهاره بها.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن الفراشة الساحرة ساميه جمال إحتفالًا بذكري

1_ ولدت ساميه جمال في بني سويف، عام 1924.

2_ أسمها الحقيقي كان زينب خليل إبراهيم محفوظ، لكن مع إنطلاقتها في عالم الفن إختارت "ساميه جمال" أسمًا فنيًا لها.

3_ بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني، و كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية.

4_ كانت بدايتها في السينما منذ عام 1943، وشاركت الفنان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وحققا معًا نجاحًا مبهرًا فكانا أشهر ثنائي في ذلك الوقت.

5_ جعل نجاح سامية والأطرش مجالًا خصبًا للشائعات حول وجود قصة حب تجمعهما، لكنها لم تخرج عن

اطار الشائعات ولم تتحول لحقيقة حيث ظل فريد بدون زواج حتي وفاته.

6_ أهم أفلامها "غرام المليونير، الرجل الثاني، عفريته هانم، حبيب العمر، أخر كدبه، أجازه في جهنم، سكر هانم، أبو الليل، وعاد الحب، طريق الشيطان، وغيرها".

7_شاركت ساميه جمال في الفيلم الأمريكي وادي الملوك، برقصة لمدة ثلاث دقائق، كما مثلت دور البطولة في الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي، وقامت بدور "مرجانة".

8_ سافرت إلي فرنسا ضمن جوله رقص فنيه مع فرقة أسسها الفنان "سمير صبري"، وقال عنها أنه تفاجئ بها تتحدث الفرنسية بطلاقه.



9_ تزوّجت سامية جمال في بداية حياتها الفنية من شاب أمريكي يدعى عبد الله كينج، ثم من الفنان رشدي أباظة في أواخر الخمسينيات.

10_ أعتزلت الفنّ في قمة نجاحها، ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينات بعد انفصالها عن رشدي أباظه، ولكنها سرعان ماعاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها في 1 ديسمبر عام 1994.