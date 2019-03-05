شاهد.. أنغام تحتفل بوصول "حالة خاصة جدًا" لـ16 مليون مشاهدة

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بوصول ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" إلى 16 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "حالة خاصة جدا يحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة في عشر أيام". ويذكر أن ألبوم "حالة خاصة جدا" يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، مثل أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، كاترين معوض، مصطفى العسال، محمد عبيه، مدين، تامر عاشور.

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