بالصور.. أسرة عمل "ياسمينا" تستأنف التصوير من جديد

يستأنف فريق عمل مسلسل "ياسمينا" تصوير مشاهدهم ضمن أحداث العمل داخل أحد الاستديوهات الكبرى.
وأكد المخرج عبد العزيز حشاد، أنه يستكمل التصوير بخطوات ثابته ومتصله بالإستمرار للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.
فيما قال الفنان محمد حمزه، إنه يجسد شخصية "جورچ"وهو أحد أفراد المافيا المؤثرة بطريقة مباشره في العمل، كما أن المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة
ويذكر أن "ياسمينا" بطولة فيفي عبده، حوريه فرغلي، عزه مجاهد، ميار الغيطي، سامح الصريطي، سهر الصايغ، أحمد كرارة، حازم سمير، شريف عمر، حسام الجندي، محمد حمزه، إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابه السينمائيين، سيناريو وحوار محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد، المسؤول الإعلامي حسام صلاح.
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