شاهد.. سامح حسين يروج لعرض "عيش حياتك" بالدول العربية

روج الفنان سامح حسين، لفيلمه الجديد "عيش حياتك" الذي يقوم ببطولته، وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "حسين" بوستر الفيلم مدونا عليه أماكن طرحه بدور العرض في الدول العربية المختلفة، علق عليه قائلًا: "دور عرض فيلم عيش حياتك

فى دول الخليج العربى بالإمارات والكويت وعمان والبحرين والسعوديه".يشار إلي أن الفيلم تم طرحه بدور العرض المصرية يوم 13 فبراير، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم ذو الشخصية المتحفظة والروتينية، ومن خلالحملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، ويحاول أثناء ذلك تغيير نمط حياته بسبب رغبته في جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، محمد نور، أحمد حلاوة، تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.