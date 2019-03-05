شاهد.. ياسر جلال بـ "لوك" جديد في لمس أكتاف

نشر الفنان ياسر جلال، صورة جديدة له ظهر خلالها بـ "لوك" الجديد ضمن شخصيته في مسلسل "لمس أكتاف" الذي يتم طرحه في رمضان 2019، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق "جلال" علي الصور قائلًا:"شكلي الجديد بمسلسل لمس أكتاف حلو..اسم الشخصية أدهم..هتابع الكومنتات". ويذكر أنه يشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب، محمد أبو النجا، هبه عبدالغني، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، حالد كمال، أروي جودة، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي.

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