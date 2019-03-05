شاهد.. منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة منه فضالي، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". وعلقت "فضالي" علي الصور قائلة:"اذا كنت تريد ان تكون قوية تعلم كيف تحارب نفسك..صباح السعادة". وظهرت الفنانة منه فضالي في جلسة التصوير التي خضعت لها ترتدي بنطلون جينز وبلوزه بيضاء صيفية وتألقت بشعرها القصير الأصفر ونالت إعجاب العديد من جمهورها ومتابعيها علي السوشيال ميديا.

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