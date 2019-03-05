كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمينة خليل مشغولة بتصوير "قابيل" لرمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صورت الفنانة أمينة خليل أكثر من ربع حلقات مسلسلها الجديد "قابيل"، والذي تتكتم الشركة المنتجة للعمل على تفاصيله من أجل أن يكون من مفاجأت شهر رمضان المقبل.

وقالت أمينة إنها متحمسة بشكل كبير لفكرة العمل وشخصيتها خلال أحداثه، مؤكدة أن العمل سيكون ذو طبيعة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور خلال أيام عرضه، مشيرة إلى أنها مشغولة للغاية في تصويره هذه الفترة.

وتابعت: دوري خلال العمل صعب للغاية، وجديد عليا على المستوى التمثيلي، وسيكون بمثابة انطلاقه فنية مختلفة عما قدمته من قبل في الدراما، وتفاصيله أدعها للمشاهد الذي أنتظر رأيه على أحر من الجمر خلال عرضه في شهر رمضان.