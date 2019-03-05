كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حورية فرغلي وحازم سمير يستأنفان تصوير مسلسل "ياسمينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف نجوم مسلسل "ياسمينا" وفي مقدمتهم حورية فرغلي ‘ فيفي عبده ‘عزة مجاهد‘ ميار الغيطي ‘حازم سمير‘ احمد كرارة ‘محمد حمزه وغيرهم من النجوم تصوير مشاهدهما من داخل أحد الاستديوهات الكبرى.

وأكد المخرج "عبد العزيز حشاد" بأنه يستكمل التصوير بخطوات ثابته ومتصله بالإستمرار للحاق والدخول بالسباق الرمضاني المقبل.

وأشار الفنان "محمد حمزه" بالكشف عن الشخصية الذي يقدمها وتدعي "جورچ" وهو أحد أفراد المافيا المؤثرة بطريقة مباشره في العمل وذلك بخلاف بأن المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية.

وجدير بالذكر أن مسلسل "ياسمينا" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم الا وهم الفنانة فيفي عبده ‘ حوريه فرغلي ‘ عزه مجاهد ‘ ميار الغيطي ‘ سامح الصريطي ‘سهر الصايغ ‘أحمد كرارة ‘حازم سمير ‘ شريف عمر ‘ حسام الجندي ‘محمد حمزه وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابه السينمائيين ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.