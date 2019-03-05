موقف محرج جدا.. شاهدوا ماذا حدث لعروسين برحلة شهر العسل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 04:22 مساءً -

عاش زوجان غير محظوظين موقفا سيئا في البحر الكاريبي لا يتكرر كثيرا أثار سخرية البعض، لكنه أكسبهما تعاطفا كبيرا في الوقت نفسه، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال المصدر إن الزوجين ماريا غونزاليس وأليساندرو دي بالما لم يتمكنا من الاستمتاع بشهر عسلهما على متن السفينة السياحية الضخمة، بعدما وصلا متأخرين عن الموعد المحدد بعدة دقائق. ورحلت السفينة دون انتظار الزوجين، بينما كانا قد وصلا بالكاد إلى رصيف الميناء، الأمر الذي عرضهما للسخرية من طرف طاقم السفينة الضخمة.

وأظهر مقطع فيديو وصول الزوجين متأخرين بنحو 45 دقيقة، يوم 15 فبراير، إلى الميناء في عاصمة باهاماس، ناسو، لركوب السفينة “سيمفوني أوف ذي سيز”. وقالت غونزاليس، وهي ممثلة تلفزيونية مشهورة في بلدها كوستاريكا، إنهما عاشا “كابوسا” بعدما رصدا السفينة تغادر من دونهما، مشيرة إلى أن أموالهما وحجوزات سفرهما كانت على متنها.

وتابعت “بدأنا نصرخ ونطلب منهم إيقاف السفينة لنتمكن من الصعود على اعتبار أنها لم تكن قد ابتعدت كثيرا”. لكنهما تلقيا جوابا ساخرا وقاسيا من أحد أفراد طاقم السفينة “لن تكونا محظوظين ولن تصعدا على متن هذه السفينة.. نحن نغلق الأبواب الآن وسنغادر”. وانتشر فيديو العروسين بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، وهما يحاولان بشتى الطرق إيقاف السفينة. وتعاطف أغلب المشاهدين معهما، فيما حملهما آخرون مسؤولية ما وقع، على اعتبار أن مواعيد الرحلات محددة ولا تخضع للتعديل ولا تنتظر أحدا.