شاهدوا وائل جسار يعترف: زوجتي طلبت مني أن تظهر معي في كليباتي.. وهذا كان ردي!

خلال استضافته في برنامج “Carpool Karaoke بالعربي”، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة “دبي” الفضائية، اعترف المطرب اللبناني وائل جسار بأن زوجته طلبت منه أن تشاركه أحد الكليبات إلا أنه رفض.

وأكد أن أزوجته تعشق العمل في الفن، لكنه لا يحبذ ذلك، وعندما قال له المذيع هشام الهويش إن ظهور زوجته معه سوف يكون مفاجأة الموسم، أجابه أنه لا يحب ذلك، وأن هناك حدوداً معينة لا يحب أن يتخطاها.