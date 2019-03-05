بسبب هذه الصورة.. حلا الترك تتعرض لإنتقادات لاذعة

حلا الترك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا الترك ظهرت فيها بالمكياج الكامل، الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات، معتبرا البعض أن المكياج لا يليق بها.

وأشار بعضهم أيضا إلى أن المكياج يظهر الترك أكبر سنا مما هي عليه في الواقع، مطلقين عليها صفة “العجوزة”.

ومن بين التعليقات التي وردت: “البشرة معدومة”، و”مايليق عليها المكياج الثقيل ولا مثل ماهي”، و”حرقت مراحلها”، و”مبينة عمرها 45 سنة”، و”مكياج عجوز”، و”كأنها عانس”.

واللافت أن هذه الصورة لم تحصل على عدد كبير من الإعجابات.