ثورة صناعية كبرى قد تنهي مخاطر العطش في العالم.. شركة إسرائيلية تحوّل الهواء إلى ماء نقي صالح للشرب!

أحدثت شركة “واترجن” الإسرائيلية، ثورة صناعية كبرى في العالم قد تنهي مخاطر العطش في العالم، بعدما استطاعت تحويل الهواء إلى ماء نقي صالح للشرب. ومنحت الشركة، نظام إنتاج الماء من الهوا إلى البرازيل والهند وفيتنام خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدةً أنه أسدى خدمة كبيرة خلال عمليات الإنقاذ التي أعقبت حرائق ولاية كاليفورنيا سنة 2018.

شفط الهواء

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية؛ فإن آلة متوسطة الحجم بشفط الهواء من الجو، ثم تقوم بتنظيفه حتى تخلصه من الغبار وباقي الشوائب الأخرى. وعند انتهاء عملية “الفلترة”، يتم نقل الهواء النقي إلى مرحلة أخرى حتى يتعرض لدرجة عالية من الحرارة قبل أن يتم تبريده، وفي نهاية المطاف، يتم تحويله إلى ماء.

مرحلة التصفية

ويخضع الماء الذي يجري إنتاجه لعملية ثانية من التصفية بغرض تخليصه من المواد الضارة، ثم تضاف إليه المعادن، وعندئذ، يتحول إلى ماء صالح للشرب. ويستطيع المولد الكبير الذي تعتمد عليه الشركة أن ينتج أكثر من 5 آلاف لتر من الماء النظيف في كل يوم، ولا تتطلب هذه العملية سوى الإمداد بطاقة عادية من التيار الكهربائي.