صور.. سارة علي خان تزور صالون تجميل مع والدتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا جدال حول أن العلاقة بين الأم وابنتها قد تخضع لتغيير عندما تنضج الفتاة الصغيرة وتدخل في نفس مجال العمل الذي كانت تعمل به والدتها في السابق، بل وكثير من الأحيان يتفوق الأبناء على والديهم، ويحصلون شهرة كبيرة.

وبالحديث عن هذا الأمر، فقد ينطبق الأمر على الممثلة الصاعدة بسرعة الصاروخ في سماء بوليوود، سارة على خان ووالدتها الممثلة المخضرمة امريتا سينغ.

مثل والدتها، انضمت سارة على خان إلى بوليوود وبدأت حياتها المهنية مع رائعتها الاولى فيلم Kedarnath في العام الماضي، مع الممثل الشاب سوشانت سينج راجبوت، والمخرج الناجح ابهيشيك كابور Abhishek Kapoo، وقد أشادت أمريتا سينغ بابنتها عندما صدر الفيلم.

وقد رصدت عدسات المصورين، الأم وابنتها في أثناء دخولهما مخفيتان إلى إحدى دور العرض التي كانت تعرض فيلم سارة، لمتابعة ردود فعل الجمهور على العمل الفني.

الجمعة 1 مارس، تم رصد الثنائي الأم وابنتها في أثناء خروج من صالون في مومباي بعد انتهاء إحدى جلسات التجميل. في الصور، يمكن رؤية سارة على خان مثيرة في ثوب أصفر قصير وامريتا سينغ وهما تبتسمان أمام كاميرات المصورين.

على الصعيد المهني، شوهدت سارة آخر مرة في فيلم Simhba للمخرج روهيت شيتي Rohit Shetty إلى جانب رانفير سينج Ranveer Singh.