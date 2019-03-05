صور.. ديبيكا بادوكون وكاترينا كايف تستقبلان طيار هندي وقع في الأسر بباكستان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحتفل الهند بأكملها في الوقت الحالي بعودة قائد الجناح في سلاح الجو الهندي، أبهيندان فارتامان، كان طيار سلاح الجو عالقًا في باكستان ومنذ إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قرار بإعادة الطيار إلى الهند كبادرة سلام، وأجواء الفرح تملأ المكان.

ومع الأمة، يحتفل مشاهير بوليوود أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي للترحيب بالطيار، من فيرات كولي إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومؤخرًا، قد أعربت النجمتان ديبيكا بادوكون وكاترينا كايف عن فرحتهما بشأن عودة الطيار في سلاح الجو الهندي، الذي كان تعرض للأسر مؤخرًا، في باكستان

الممثلتان نشرتا مشاركة عبر حسابهما الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تضمن ورة للعلم الهندي، ورسالة تحية للطيار العائد.

أما فيما يتعلق بالعمل، ستبدأ ديبيكا تصوير فيلم جديد بعنوان “تشاهباك” إخراج ميجنا جولزار، وهو فيلم يدور على قصة الحياة الحقيقية لبعض الناجيات من “الإصابة بماء النار، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير هذا الشهر.

كاترينا، من ناحية أخرى، مشغولة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم بهارات، مع سلمان خان، أصيب كاترينا في الآونة الأخيرة، على الأرجح في كواليس الفيلم نفسه.