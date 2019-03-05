جيسيكا سيمبسون تتعرض لأزمة صحية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جيسيكا سيمبسون للمنزل لتستكمل فترة الراحة، وذلك بعد خروجها من المستشفى مؤخراً.

وكانت النجمة العالمية الحامل البالغة من العمر 38 عاما، قد نشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، صورة كشفت من خلالها أنها كانت في المستشفي بسبب إصابتها بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وظهرت جيسيكا و هي تضع “كمامة ” أخفت بها جزءا كبيرا من وجهها، معلقة على الصورة حيث كتبت : بعد أن قضيت أسبوع في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية (المرة الرابعة خلال شهرين) ، اخيرا انا في المنزل، فهي حقا كانت رحلة مؤلمة، أصبحت ببطء اكثر صحة .

وكانت النجمة العالمية قد فاجأت، محبيها في أحدث إطلالة لها، حيث ظهرت بوزنٍ زائدٍ خلال حملها الثالث، حيث رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، النجمة العالمية وهي تغادر الكنيسة بعد قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، برفقة زوجها اريك جونسون وطفليهما.

وبدت على المغنية ومصممة الأحذية العالمية، علامات الحمل بوضوح، من خلال اختيارها فستاناً ضيقاً باللون الأسود مع رداء مخملي باللون الأخضر.