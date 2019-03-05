هل انفصلت بيرين سآت عن زوجها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثيرت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن انفصال النجمة التركية بيرين سآت وزوجها الفنان كينان دوغلو، ومحاولة الأخير ارجاع زوجته عن اصرارها على الطلاق.

شائعة الطلاق ازادت قوة بعد الصورة الحزينة التي نشرتها الفنانة التركية بمناسبة عيد ميلادها، بالإضافة لعدم تهنئة زوجها لها كعادته السنوية يوم عيد ميلادها.

قوة الشائعة اجبرت كينان على نفيها بشكل غير مباشر، حيث دخل لحساب زوجته الرسمي على انستجرام، وقام بعمل علامات اعجاب على الصور الأخيرة التي نشرتها الفنانة، ولم يكتف بذلك، حيث رد على أسئلة الصحفيين حول انفصاله عن زوجته في أحدث ظهور له.

كينان قال: «أي طلاق؟ ربما هذه المرة الـ20 التي أسمع فيها هذه الكلمة، لا أعرف من أين تخرج هذه الأقاويل، لا يوجد شيء كهذا .. يعني لا يوجد طلاق».

يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع كينان بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تجهز بيرين سآت لمسلسل ضخم من إنتاج شركة «Netflix» العالمية، وهو العمل الذي تعود به بعد طول غياب، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت التي اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني منه، لتقدمه الفنانة التركية نورجول يشيلجاي بدلاً عنها، لعدم رغبتها في الظهور بعمر أكبر من عمرها، بالإضافة إلى نسب المشاهدة المنخفضة للمسلسل بموسمه الأول.