أصالة تطلق برومو «بنت أكابر».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة السورية أصالة برومو كليبها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم “بنت أكابر”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

النجمة السورية ظهرت خلال البرومو وهي تغني على أنغام المزمار البلدي، وحقق البرومو أكثر من 10 آلاف مشاهدة في غضون ساعة.

وكانت الفنانة السورية قد ردت، مؤخرا، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد مطالبتها بالجنسية المصرية في كواليس حفلها الأخير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

أصالة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «أنا أفخر بأني أحمل جنسية وطني الأم سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّه هديّة غاليه من أهلنا هناك، ولاأحمل جنسيّه أجنبيّه رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحده منّ عوائل كثيره بالآلاف على امتداد الوطن العربي».

وأضافت: «كل من تربطني بهم علاقة اجتماعية وإنسانية، أشعر أني منهم، سواء كانوا من المشرق أو المغرب، وليس انتقاصًا من أوطاني سوريا والبحرين وفلسطين أن أظهر مشاعري وأنا الأخت والصديقة والابنة البارة لكل من ذكرت، بأن أطلب أو بالعامية أتدلع على من أحبهم بأني أتمنى أن أحمل ذات الجنسية التي يحملونها، ولا أقصد بها سوى احترامي ومحبتي لا أكثر».