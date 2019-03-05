تامر عاشور يطرح أول أغاني ألبومه «أيام».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم المصري تامر عاشور، أول أغنية من ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم “أيام” وتحمل نفس عنوان الألبوم، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.

وأغنية “أيام” من كلمات تامر حسين ألحان تامر علي، توزيع النابلسي، وتبدأ الشركة المنتجة للألبوم الحملة الدعائية خلال أيام، وذلك تمهيدا لطرح الألبوم كاملا في غضون أيام قليلة، وكما تستعد لطرح ڤيديو كليب أغنية “ده حكاية”.

وكان تامر عاشور قد طرح خلال الأيام القليلة الماضية برومو فيديو كليب لثلاث أغنيات من الألبوم وهم “أيام”، “ده حكاية”، “من غير ما أحكيلك”، وقد حققوا نسب مشاهدة عالية عبر موقع “يوتيوب”.

وكان تامر عاشور قد أطلق، مؤخرا، برومو فيديو كليب جديد لأغنية “من غير ما أحكيلك” عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد “أيام” الذي من المفترض أن يتم طرحه بنهاية شهر فبراير الجاري.

أغنية “من غير ما أحكيلك” من كلمات جمال الخولي، ألحان محمد النادي، توزيع النابلسي، وكان تامر قد طرح، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لأغنيتين من الألبوم وهما “أيام”، و”ده حكاية” وقد حققا نسب مشاهدة عالية عبر”يوتيوب”.