مها أحمد تكشف تطورات حالة ابنها الصحية بعد نقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أحمد تطورات الحالة الصحية لابنها “أحمد”، المصاب بإعاقة ذهنية، بعد أن تم نقله مؤخرا للمستشفى إثر إصابته بأزمة صحية شديدة.

الفنانة المصرية أكدت أن الوضع الصحي لابنها حاليا مستقر، لافتة إلى أنه سيظل في المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة حتى يتم التأكد من استقرار حالته بشكل تام.

مها كشفت، في تصريحات صحفية، أن ابنها تعرض منذ فترة لوعكة صحية ولكنه تحسن منها، لكنها عاودته مرة أخرى، فقرر الأطباء ضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت مها أحمد قد كشفت عن إصابة نجلها الأكبر “أحمد”، بوعكة صحية، ونشرت صورة له، ظهر فيها راقدا على سرير المرض داخل إحدى المستشفيات، وطلبت من جمهورها الدعاء له، دون أن تذكر تفاصيل عن وعكته.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “دعواتكم.. ربنا كريم..الحمد الله.. الحمد الله على كل شيء.. أحمد مجدي كامل”.

يذكر أن الفنانة المصرية مها أحمد لديها ولدين من زوجها الفنان مجدي كامل وهما: “أحمد وعادل”، وقد أعلنت مها منذ فترة أن ابنها احمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لم يكن يعرف الجمهور أن لها ابن غير ابنها عادل.