ريهام سعيد تطلب الدعاء لطفلها المريض.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إصابة طفلها “طارق” بأزمة صحية، ونقله للمستشفى.

ريهام نشرت صورة لطفلها وهو راقدا على سرير المرض في المستشفى، وتوصيل ذراعه بمحاليل طبية، مع الحرص على إخفاء وجهه، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ارجو الدعاء لابني”، وقد دعا جمهورها لابنها بالشفاء العاجل، وتسائلوا عن تفاصيل المرض الذي أصابه.

يذكر أن ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هم “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وطفلها طارق، الذي لم يكمل عامه الأول بعد، من زوجها الحالي.

وقد نشرت ريهام مؤخرا صورة حديثة لابنيها “أمينة ويوسف” بعد دخولهما مرحلة الشباب، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

نجل ريهام ظهر في الصورة وهو يحمل شقيقته، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهور الإعلامية المصرية، وأكدوا أنه يوجد شبه بينها وبين ابنيها.

ونشرت ريهام من قبل مجموعة صور لابنتها “أمينة”، والتي ظهرت في الصور شابة فاتنة، وقد أطلت في إحدى الصور بفستان أسود أنيق، بينما ظهرت في صورة أخرى وهي مرتدية ملابس “سبايدر مان” مع إحدى صديقاتها.