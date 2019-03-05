بعد أن شغل مواقع التواصل.. تعرف على قصة «كايا» من البداية للنهاية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شغلت قصة حب كايا وسارة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأصبحت المصطلحات التي يطلقونها يتبادلها الرواد فيما بينهم.

كايا، ظهر للمرة الأولى في حلقة برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»، وكشف خلال اللقاء عن اسمه الحقيقي ومؤهله والذي شكل صدمة كبيرة للجمهور.

كايا، قال، إن اسمه الحقيقي هو مصطفى سليمان، وأنه خريج هندسة حديث قسم اتصالات، كما انه ممثل وعاشق للتمثيل منذ طفولته.

وأضاف: «بداية القصة جاءت بعدما شاهدت فيديو لفتاة تكشف عن حبها لكايا فعملت عدد من الفيديوهات واخترت اسم سرسورة، ولا أعلم الفتاة أو أسمها».

وتابع: «لم اقصد أبدًا أن أصبح تريند، ونشرت الفيديو عبر صفحتي والناس قامت بتناوله عبر الصفحات، وصدقوا الافيهات ونشرت بعض الأخبار عني، وكذلك بعض الإعلاميين قاموا بسبي».

وأكد أن هناك أكثر من 9 بنات قالوا “بحبك” يا كايا، وكذلك أكثر من 18 شخص ادعوا أنهم “كايا”، وعندما كشفت عن شخصيتي الحقيقية في تعليق الناس اتهمتني بالكذب.

وأوضح مصطفى أنه مغرم بالتمثيل منذ صغره وقدم في أكثر من “كاستنج”، ولكنه لم ينجح، ووصف قصة نجاح “كايا ” بالفنكوش، فالناس عايزة الفنكوش وقدمته لهم مثل فيلم الفنان عادل إمام، واستطعت أن أحول الشتائم إلى حب.

وعن صاحب مصنع الألومينتال أكد أنه لكي يكون هناك منافسة كان لا بد أن يختار أسم قريب من الإنجليزية حتى يقوله بطريقة تثير تعليقات الناس.