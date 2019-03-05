حفل عشاء يجمع نجوم الفن على هامش مهرجان شرم الشيخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل عشاء تحت رعاية محافظ جنوب سيناء خالد فوده، علي هامش مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

حفل العشاء حضره عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان عمرو عابد، والفنان أحمد وفيق، والفنان شريف خيري، والفنانة هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وكان قد أقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، مساء السبت 2مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، حيث حضر كل من الفنانة إسعاد يونس، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة هالة صدقي، والفنانة عبير صبري، والفنانة ألفت عمر، والفنان محود قابيل، والمخرج مجدي أحمد علي.

كما حضر الفنان لطفي لبيب، والمخرج هاني لاشين، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمرو عابدين، ومحسن منصور، والفنان أحمد وفيق، والفنانة مادلين طبر، وغيرهم.

وقد تم خلال حفل افتتاح المهرجان تكريم كل من الفنانة هالة صدقي، والفنان لطفي لبيب، عن مجمل أعمالهما الفنية.

وأحيت حفل الافتتاح المغنية العالمية “ديلارا كازيموفا”، التي وصلت إلى شرم الشيخ مساء الجمعة من دولة أذربيجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان 58 فيلم من 26 دولة أسيوية، وسيتم أيضا استضافة عدد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل السينمائية مع الضيوف من جميع أنحاء القارة.