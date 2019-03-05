حتى في تنس الطاولة.. ليونيل ميسي مبدع.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يصفه الكثيرون بأنه خليفة النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، والنجم البرازيلي بيليه، إلا أن آخرون وصفوا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه أفضل واحرف لاعب كرة قدم في التاريخ، نظرا لما يقدمه من مهارات ومستويات رائعة داخل المستطيل الأخضر

ميسي نجمر منتخب الأرجنتين كان قد ظهر مؤخرا في إعلان ترويجي لإحدى شركات المشروبات الغازية، لكن هذه المرة لم يستعرض مهاراته في كرة القدم فقط بل أثبت اللاعب أن يمتلك مهارة أخرى في رياضة تنس الطاولة.

قائد فريق برشلونة الإسباني، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” يظهر من خلاله وهو يلعب تنس الطاولة لكن ليس بصورة تقليدية.

أحد الأشخاص وضع كرة صغيرة فوق فوهة زجاجة المشروب الغازي وطلب من قائد برشلونة إسقاط الكرة بضربة من كرة أخرى، لكنه لم ينجح من المحاولة الأولى وأعاد الإرسال مرة ثانية فنجح.

الإعلان لم يكن هو الأول لميسي خلال هذه الفترة، فقد سبق له تصوير إعلان لنفس الشركة الشهر الماضي، جمعه مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.